ºÙÌîÀ²¿Ã¤¬¡¢Ç¯Ëö¤ËZepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë¤ÈZepp Shinjuku¡ÊTOKYO¡Ë¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡ãHaruomi Hosono Live 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯7·î19Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦Royal Festival Hall¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÈ¿¶Á¤ò¡È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡É¤·¤¿9·î¤ÎÅìµþ¥­¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¸ø±é¡ãHaruomi Hosono - I¡Çm back from London!¡ä¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¼õ¤±¤ÆÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£◾️¡ãHaruomi Hosono Live 2025¡ä½Ð