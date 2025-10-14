MON7A¤¬¡¢m-flo¡¦¡ùTaku Takahashi¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖHEA7EN (¡ùTaku Takahashi Remix)¡×¤ò10·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡×¤ÎAKASAKI¤Ë¤è¤ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¡ùTaku Takahashi¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÁØßê¤Ó¤ä¤«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¢¡¢¡¢¡◾️MON7A ¥³¥á¥ó¥ÈTaku¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿