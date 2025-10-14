¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ÍèÇ¯³«¶È¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¡¦±É¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢¡ÖHAERA¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µ×²°ÂçÄÌ¤ÈÂçÄÅÄÌ¤ËÌÌ¤·¤¿¡Ö¥¶¡¦¥é¥ó¥É¥Þー¥¯Ì¾¸Å²°±É¡×¤Ï¡¢ÃÏ²¼4³¬¡¦ÃÏ¾å41³¬¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ä±Ç²è´Û¤Ê¤É¤¬Æþ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸½ºß·úÀßÃæ¤Ç¤¹¡£ J.¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃÏ²¼2³¬¤«¤éÃÏ¾å4³¬¤ËÆþ¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÌ¾Á°¤ò¡¢¡ÖHAERA¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖHAERA¡×¤Ï¡Ö±É¤¨¤ë¡×¤È¡¢¡Ö»þÂå¡×¤ò°ÕÌ£¤¹