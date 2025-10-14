米ロックドラマーのトミー・プライスさんが１０日に死去した。６８歳だった。妻ステファニーさんがフェイスブックで訃報を伝え、「献身的な夫で誇り高き父、そして圧倒的なドラマー兼ソングライターだった」と夫の人柄と功績を讃えた。 【写真】追悼の言葉を寄せたジョーン・ジェット トミーさんは１９８７年から２０１７年まで、ジョーン・ジェット＆ザ・ブラックハӦ