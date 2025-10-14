´Ú¹ñÇÀ¿å»º¿©ÉÊÎ®ÄÌ¸ø¼Ò Âçºå»Ù¼Ò¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K-FOOD»î¿©²ñ2025¡Ù¤ò2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÏÂçºå¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥ó¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖSAMIÅíÃ«¿·Å¹¡×Á°¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K¥Õ¡¼¥É¡É¤òÌµÎÁ¤Çµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª ´Ú¹ñÇÀ¿å»º¿©ÉÊÎ®ÄÌ¸ø¼Ò¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K-FOOD»î¿©²ñ2025¡×  ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö