¥á¥ë¥«¥ê¤Ï¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ËÆ¯¤±¤ë¥¹¥­¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥ë¥«¥ê ¥Ï¥í¡×¤ÎÄó¶¡¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½ªÎ»Æü¤Ï12·î18Æü¡£ ¡Ö¥á¥ë¥«¥ê ¥Ï¥í¡×¤Ï¡¢¥á¥ë¥«¥ê¾å¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤¿18ºÐ°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤äÍúÎò½ñÉÔÍ×¤ÇºÇÃ»1»þ´Ö¤«¤éÆ¯¤±¤ë¥¹¥­¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¡£ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢»Ô¾ì´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ