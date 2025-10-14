¥«¥´¥á¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡ÖÅß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤³¤ì°ìËÜ ¤¤¤Á¤´¡õ¤¶¤¯¤í¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò11·î11Æü¤«¤éÍèÇ¯1·î²¼½Ü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡Êºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¡Ë¡£¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤³¤ì°ìËÜ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Â¿¼ï¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢1ÆüÊ¬¤Î²Ì¼Â200g¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ì½Á°ûÎÁ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2005Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ«¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤³¤ì°ìËÜ¡×¤«¤é¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°ûÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹¥Ä´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥«