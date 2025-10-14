¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î15Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤­¤Á¤ó¤È¤ªÎé¤ò¡£Ëº¤ì¤ë¤È¿ÍË¾¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£11°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ëµ¤³Ú¤Ë¤ä¤ì¤ÐÁ´¤Æ¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤àÆü¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡£10°Ì¡§¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ