¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG2¡Ö¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤¬14Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡ÖÆ±´ü¤Î¿ù»³´î°ì·¯¤È¿å¿Àº×¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¾å¸¶ÖÅ¡Ê30¡áÅìµþ¡Ë¤¬¡¢4R¤ò2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢G2½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£G2°Ê¾å¤ÎÆÃÊÌ¶¥Áö¤Ï²­Æì¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿7·î¤Î¤Ó¤ï¤³Á´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤¬½é½Ð¾ì¤Ç¡¢10ÁöÌÜ¤Ç¤Î½é1Ãå¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ÏA1¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀA2¤Î¼ÂÎÏ¤â¤Ê