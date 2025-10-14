¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÊ¿À¸Ä®¡£14Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ç¿Íµ¤¤ÎÌîºÚ¤Î¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤Î¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿À¸Ä®¤Îº´²ì¾®³Ø¹»¤ÎÁ´¹»»ùÆ¸41¿Í¤Ç¤¹¡£Ê¿À¸Ä®¤ÏÄ®¤Î·Á¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·Á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢ー¥Î¤Ò¤é¤ª¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈÄ®¤Î³èÀ­²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´²ì¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ç¿Íµ¤¤ÎÌîºÚ¤òËèÇ¯¡¢¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£