¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRed Bull Tokyo Drift¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë´°Á´¾·ÂÔÀ©¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRed Bull Tokyo Drift¡×¡Ê¼Ì¿¿65ÅÀ¡Ë ´°Á´¾·ÂÔÀ©¤Î¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³«ºÅÄ¾Á°¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤¹¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤Å°Äì¤Ö¤ê¤Ç¡¢SNS¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥í¥´²èÁü¤Î¤ß¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¤Þ¤¿²¿¤«»Å³Ý¤±¤ë¤é¤·