ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¸ÂÄêÅª240km/h°Ê¾å¤ÏÌµ¸úV8¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÀÑ¤à¡¢ºÇ¿·¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È E-¥ì¥¤¡£¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤ØÉÁ¤«¤ì¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÅ¸³«¡¦²óÀ¸¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¡£¤À¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¥¢¥·¥¹¥ÈÎÌ¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û´Ö¸ý¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿ËÌÊÆ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È E-¥ì¥¤Áý¿£¤¹¤ëHV¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¿¤ÁÁ´106ËçÄã¤¤Â®ÅÙ°è¤Î½ä¹Ò»þ¤Ç¤â¡¢Æ°ÎÏ¸»¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï