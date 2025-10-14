¥­¥Ï¥ÁÀÄ»³ËÜÅ¹¤«¤é¡¢½©Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê·ª¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÖKIHACHI¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー ～¥Þ¥í¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤¯¤ê´Å¤¤·ª¤ò»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬13¼ïÅÐ¾ì¡£·ª¤ÎÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖKIHACHI¤Î¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥¤¡×¤ä¡¢¿·ºî¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥È¡¦¥¦¥Ë¥³¡×¤ä¡Ö¥·ー¥º¥Ê¥ë¥³ー¥¹¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²«ÍÕ¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë