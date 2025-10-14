  10·î¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½÷À­½é¤ÎÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö½÷À­½é¤Î¼óÁê¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ä¾¸å¡¢26Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤­¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÏ¢Î©²ò¾Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï°ìµ¤¤Ëº®ÌÂ¤ÎÅÙ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤ÎÊø²õ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤¬¼¡¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤­¡¢À¯¼£ÅªÉÔ°ÂÄêÀ­¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆâ¤«¤é¤Îº®Íð¡×