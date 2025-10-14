ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-¡ÙÃæ¹ñ¸ø±é¤¬¡¢10·î11Æü¤Ë¹º½£±üÂÎÃæ¿´ÂÎ°é馆¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÉÍºê¤Ï²ñ¾ì¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËÎ×¤à»Ñ¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Ãæ¹ñ¸ø±é¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡Ë ÉÍºê¤Ï¡Ö¹º½£¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤È¤«China TA¤È¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËÎ×¤à»Ñ¤ò¥Ý¥¹¥È¡£½À