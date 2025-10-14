KYT¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¤¬Æî¶å½£»Ô¤ÎÃÎÍ÷¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ç³«¤«¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤Î²¼¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥çー¥Ã¥È¡ª¡ª¡×º£Ç¯¤Ç15²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÆî¹ñ¿£»º¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄKYT¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥´¥ë¥Õ2025¡Ù¡£Æý¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¡¢Áá´ü¤Î¼£ÎÅ¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¦¥§¥¢¤ÇÂ·¤¨¤¿»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï½©À²¤ì¤Î¤â¤È¡¢118¿Í