Â¼¾å»Ô¤òµ¯ÅÀ¤Ë10·î15Æü¤«¤éÃåÊª¤Ç½ä¤ë¡Ø½©¤Î¤Ë¤¤¤¬¤¿Äí±à³¹Æ»¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ Â¼¾å»Ô¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜÄí±à¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿Äí±à³¹Æ»¡×¡£Â¼¾å»Ô¤ä´ØÀîÂ¼¤Ê¤É¸©Æâ9»ÔÄ®Â¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÁ´Ä¹Ìó150km¤Î³¹Æ»¤Ç¡¢28¥«½ê¤ÎÆüËÜÄí±à¤ä»û±¡¤Ê¤É¤ÎÅÁÅý·úÃÛ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ 14Æü¤Ï¡¢¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦ÅÏîµÅ¡¤Ç³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃåÊª¤òÃå¤¿½÷À­¤¿¤Á¤¬Äí±àÆâ¤òÊâ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£½ÐÀÊ¼Ô ¡Ö»ä¡¢½é¤á¤ÆÃåÊª¤òÃå¤ÆÄí¤ò