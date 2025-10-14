µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤³¤ÎÆü¡¢Àµ¼°È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£ÓÁ°Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö»ä»ö¤Ç¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£µð¿Í¤Ç¤Ï¿·¿Í²¦¤ä¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë