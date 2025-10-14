THE ORAL CIGARETTES¤¬¡¢¡Ø¡ÖAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡×THE MOVIE¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò10·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿ÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¢¡THE ORAL CIGARETTES ²èÁü2025Ç¯4·î¤ËÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿THE ORAL CIGARETTES¤Ï¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿LIVE Blu-ray¡ØA