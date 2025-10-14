´Ñ¸÷PR¤ËÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¹¡£ ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô½Ð¿È¤Î¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ±§º´»ÔÌò½ê¤Ç°Ñ¾ü¼° ¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï2022Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ü¥±Ã´Åö¤Î¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤È¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÊ¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£ 2024Ç¯¤Ï·ëÀ®¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É