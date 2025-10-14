ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Î±§º´¿ÀµÜ¤Ç¤ÏÍè½µ¡¢¸Þ¹òË­¾÷¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÅÁÅý¤Î¿À»ö¸æ¿ÀÇ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤òÁ°¤Ë14Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç»öÁ°¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ±§º´¾®³Ø¹» 14Æü¡¢±§º´¾®³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸æ¿ÀÇ½¤ò¼çºÅ¤¹¤ë±§º´¿ÀÇ½²ñ¤Ç¤¹¡£ ±§º´¿ÀµÜ¤Î¸æ¿ÀÇ½¤Ï¸©¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ÇÊ¿°Â»þÂåËö´ü¤«¤éÂ³¤¯¤È¤µ¤ì¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¿À»ö¤Ç¤¹¡£ ¸æ¿ÀÇ½¤ÏËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸Þ¹òË­¾÷¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÇ½¤ä¶¸¸À¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¼ø¶È¤Ç¤ÏÇ½¤Î±éÌÜ