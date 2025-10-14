¤¯¤é¼÷»Ê¤Ï14Æü¡¢»³·Á»Ô¤Î¡Ö»³·ÁÆî´ÛÅ¹¡×¤ÇÍèÅ¹µÒ¤¬¥ì¡¼¥ó¾å¤Î¤¹¤·¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼Â¹Ô¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢·Ù»¡¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£