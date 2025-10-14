ÅìÅÎÏÂµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£15Æü¤ÎÊ¡²¬¤Èº´²ì¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹14Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï¤è¤¯À²¤ì¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Íë±«¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï20¡î¤Û¤É¤È¡¢³ÆÃÏ¤È¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüÃæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏÅÀ¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¡¢²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£15Æü¤Ï°ìÆü¡¢±À¤¬¹­¤¬¤ê¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤Î¥Þー¥¯¤Ï¤¢