ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÄñ¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤À¤È1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÊÑ´¹¿ô¤ËÀ©¸Â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·çÅÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤ÇÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡ÖVERT.sh¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VERT.shhttps://vert.sh/¾åµ­¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢¡ÖDrop or click to convert¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÊÑ´¹¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë