¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®Åç¤è¤·¤ª¡Ê44¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é³Ú²°¤Ø¤Î°ÜÆ°¡×¤È¾Î¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾Ð¡×¡È°ÜÆ°Ãæ¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¾®Åç¤è¤·¤ªÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î³¤¥Ñ¥ó¤ËË¹»Ò¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Þ¤Þ¡¢²°³°¤ò´¨¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®Åç¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥ë¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯