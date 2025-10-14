¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë´Ø¤·¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£