¤­¤ç¤¦¸á¸å£¶»þ¤´¤í¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¾åÌîÄ®¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éµí1Æ¬¤¬Æ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éŽ¢µíŽ£1Æ¬¤¬Æ¨¤²¤ë ¡ÈÆùµí¡É¤òÈÂÁ÷Ãæ¤Ë¡Ä ´ôÉìŽ¥¹â»³»Ô ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æùµí¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿¤ÖÅÓÃæ¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µí¤¬Æ¨¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Î©ÈåÂÀ¹â¹»¤«¤éËÌÅì¤ËÌó£².£µ¥­¥í¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£