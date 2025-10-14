一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を10月14日正午から15日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ホテルグランバッハ東京銀座（2名素泊まり）が32,920円から、三井ガーデンホテル六本木プレミア（同）が29,631円から、グランドメルキュール札幌大通り公園（同）が7,049円から、中禅寺金谷ホテ