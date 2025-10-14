2024年の能登半島地震以降、奥能登で窃盗などの犯罪が相次いでいることを受け、警察と防犯ボランティア団体が一体となってパトロールに乗り出しました。14日結成された特別警戒チーム「奥能登ガーディアンズ」。県警察本部や、奥能登を管轄する輪島・珠洲の2つの警察署に加え、防犯ボランティア団体などおよそ40人が出席して14日発足式が行われました。奥能登ガーディアンズではパトカーやヘリコプター、青色パトロール車を出動さ