元プロ野球選手でプロ野球解説者の真中満氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で6日に公開された動画に出演。もし、ふたたび監督をするなら、コーチに欲しい人物を明かした。真中満氏=BS10提供○「彼が一番適任かなって僕は思ってます」「球団のフロントに呼ばれたら?」というトークテーマにて、「ユニフォームを着るんだったら、僕、監督はまたやりたいと思ってんですよ」と切り出した真中氏。平井理央が「もし監督に就任