国内に弾道ミサイルが発射され、Ｊアラートが発令されたという想定の避難訓練がきょう、金山町で行われました。 【写真を見る】「いつ来るか、こわい」弾道ミサイルから身を守るには？Jアラート発令を想定した避難訓練で見えた、高齢者にとっての課題（山形） 避難する上で高齢者にとっては、さまざまな課題も見えて来たようです。 この訓練は、弾道ミサイルが日本に向けて発射されたという想定で行われ、金山町に