出水市で13日、工場の敷地内にある倉庫1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは出水市平和町にあるマルイファームの工場の敷地内にある倉庫です。警察によりますと13日午後11時半過ぎ、通行人から「マルイ工場の火災ベルが鳴っている。オレンジの炎が見えている」と消防に通報がありました。火は約2時間半後に消し止められましたが、工場の敷地内にある鉄筋平屋建ての倉庫が全焼し