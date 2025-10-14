これからの気象情報です。 15日(水)は天気が回復し、日中は過ごしやすい陽気になりそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません ◆10月15日(水)の天気 ・上越地方 未明はにわか雨のところがありますが、日中はカラっとした晴天になるでしょう。 最高気温は25℃前後の予想で、今日より7℃くらい高くなりそうです。 ・中越地方 朝晩は雲が広がりやすいものの、日中はよく晴れるでし