栗拾い中の男性がクマに襲われ、大けがをした岐阜県高山市で、現場近くに設置した檻で、親子とみられるクマ2頭が捕獲されました。 【写真を見る】栗拾い中に…クマに襲われ75歳男性が大けが 檻で2頭を捕獲 県は“11月頃まで”注意呼びかけ 人身被害は今年度4件目 岐阜 高山市上宝町吉野の山中で12日夕方、75歳の男性がクマに襲われ、左腕を骨折するなどの大けがをしました。男性は1人で栗拾いをしていて「親子のツキノワグマに遭