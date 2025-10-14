「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の最終ステージ（Ｓ）が１５日からみずほペイペイドームで始まる。１４日に前日会見を行った日本ハム・新庄剛志監督は、初戦の相手先発・モイネロ対策を熱弁した。「モイネロくんの場合は４パターンくらいつぶせる作戦があるんですけど、うちサイン３２個くらいあるから増やせない。とにかく真っすぐ待ちですよ。真っすぐ待ってどう対応できるか」と語った。続けて同席し