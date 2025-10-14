巨人は１４日、二岡智宏ヘッド兼打撃チーフコーチと駒田徳広３軍監督が今季限りで退任すると正式発表した。二岡コーチは１３年限りで日本ハムで現役引退後、１６年に２軍打撃コーチとして巨人復帰。１７年から１軍打撃コーチを務め、１９年はＢＣ富山の監督を務め、２０年から３軍総合コーチとして巨人に復帰した。同年途中から３軍監督、２２年から２軍監督として若手育成に尽力し、この２年間は１軍で阿部監督を支えてきた。