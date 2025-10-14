◇国際親善試合日本代表―ブラジル代表（１４日・味の素スタジアム）ブラジル代表（ＦＩＦＡランク６位）が、日本代表（同１９位）と対戦する。ブラジル代表は、１０日の韓国戦に５―０で勝利を挙げた。アンチェロッティ監督が１３日の前日会見で「競争は重要。１１人を固定するのではなく、少しずつ試し、特定の選手がどうはまっていくかを考えていく」と話していた通り、この日はスタメンを８人変更。２試合連続の先発には