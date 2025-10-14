ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は5日目を終えた。田口節子（44＝岡山）は5日目の準優10Rで「急に雨が降って、風も強くなってためていったら届いてなかった」とコンマ25と痛恨のスタート遅れ。バック4、5番手から道中追い上げたものの、結果は3着止まりで無念の準優敗退となった。ただ、タッグを組んできた58号機は心配ない。「試運転までの感触は良かったし、今節はいい調整ができていたとは思う