厚生労働省は１４日、今年の企業の賃上げについての実態調査結果を発表した。ベースアップや定期昇給による月額賃金の改定額は、社員１人あたり平均プラス１万３６０１円（前年比１６４０円増）で、改定率はプラス４・４％（同０・３ポイント増）と、改定額と改定率ともに過去最高を３年連続で更新した。調査は１００人以上が勤務する全国の企業を対象に行われ、１８４７社から回答を得た。調査結果によると、賃上げを「実施し