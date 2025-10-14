「国際親善試合、日本代表−ブラジル代表」（１４日、味の素スタジアム）過去２分１１敗のブラジルから初勝利を目指すサッカー日本代表のスタメンが発表された。１０日のパラグアイ戦（２△２）から４人スタメンを入れ替え。左足首痛でパラグアイ戦を欠場したＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝が先発した。試合前日会見で森保監督は久保について「プレーできる状態である。ただし９０分は、プレーできる状態では