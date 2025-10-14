国際親善試合ブラジル戦（１４日、味スタ）に臨む日本代表メンバーが発表された。先月に左足首を負傷して回復途上にあるＭＦ久保建英が先発に入った。キャプテンマークはＭＦ南野拓実が巻く。ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）はベンチスタートとなった。一方のブラジルはＦＷビニシウス（レアル・マドリード）、ＭＦカゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）らが先発する。日本代表のスタメンは以下の通り【ＧＫ】鈴木彩艶（パ