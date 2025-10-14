市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす15日からの天気のポイントです。 小野：あす15日は日中、晴れ間がありますが、あさって16日は雨と風が強まる可能性があります。19日・日曜日から気温が一気に下がり、本格的な秋が訪れます。15日朝9時の予想天気図です。 小野：前線は少し離れた位置にあり、加賀では未明まで雨ですが、日中は加賀・能登ともに