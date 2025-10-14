ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が１４日、みずほペイペイドームで行われた「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ開催前日記者会見に出席した。２年連続で日本ハムと激突することとなったファイナルステージ。この日は宮崎のフェニックス・リーグに参加していた今宮や山川、正木らが本拠地での練習に合流した。背部痛でリハビリを続けてきた周東も一軍に戻り、多くの主力メンバーがみずほ