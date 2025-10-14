高知県民の芸術の祭典「県展」の表彰式が、高知県高知市で行なわれました。県展の会場の1つである、高知市文化かるぽーとで、10月14日に表彰式が行われ、8つの部門で特選や褒状などに輝いた107人のうち、85人が出席しました。特選に輝いたのは18人で、うち11人が初の特選に選ばれました。一人一人に表彰状と記念の盾が手渡され、受賞者たちは晴れやかな表情を浮かべていました。このうち、洋画部門で特選に選ばれた高知国際