俳優・黒沢年雄（81）が14日までに公式ブログを更新し、混迷する政局に私見を展開した。黒沢は「本物の政治家がいない日本!?」というタイトルでブログをアップ。「今の日本…全てに1本のしっかりした芯がある政治家が欲しい!僕が予想した想定外が公明党の離脱だ!」とし「まだまだ波乱が起きる…野党は最大のチャンスなのに…バカ者!!と怒りたくなる!」と、政治家たちを一喝した。また「一本のしっかりした芯のある私利私欲