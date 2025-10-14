北京市内を走る車＝9月（共同）【北京共同】日系自動車大手3社は14日、中国市場での9月の新車販売台数を発表した。トヨタ自動車は前年同月比1.0％減の15万8900台で、8カ月ぶりにマイナスに転じた。ホンダは13.1％減の5万4544台と苦戦。日産自動車はわずかにプラスを守った。トヨタは10月の国慶節（建国記念日）に伴う大型連休の割引を期待した買い控えや、補助金政策の一部打ち切りを販売減の理由に挙げた。日産は中国製の部