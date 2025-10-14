平均賃上げ率と賃上げ額の推移厚生労働省が14日公表した2025年の賃金引き上げ実態調査では、定期昇給やベースアップによる1人当たりの改定額が昨年より1640円高い平均月額1万3601円だった。賃上げ率は4.4％。いずれも4年連続で上昇し、比較可能な1999年以降の最高を更新した。物価高騰を考慮した実質賃金は低迷し、家計が苦しい状況は続いている。調査は今年7〜8月、従業員100人以上の民間企業を対象に行い、1847社が回答した