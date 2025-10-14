きょう日中は九州や四国で30℃以上の真夏日の所が多くなった一方で、北海道は最低気温が今季初めて氷点下5℃以下の所があるなど、北から秋が深まっています。季節が進むときは雨がつきものです。あすの朝にかけて、関東から西の地方でくもりや雨のスッキリしない天気になるでしょう。前線が南下するため、あすの朝にかけて関東から九州北部では雨の所があり、関東、北陸、東海、近畿では、雷を伴って強く降る所もありそうです。関