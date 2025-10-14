筆者は今年6月の当欄で、「人口減少が進む中で地域社会を活性化するため、秩序ある外国人材受け入れが必要」と主張する団体の呼びかけを紹介した。その時点では外国人問題への注目度は高くなかったが、その後の参議院選挙と自民党総裁選では、主要な論点の一つに急浮上した。それも、どちらかといえば外国人を排除する方向で議論が展開されている。日本に来る外国人労働者の大半はアジア諸国の出身。既に日本社会で顕在化している