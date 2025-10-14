中国商務部は10月14日、米国が中国に対して海事・物流・造船業分野で実施した301条調査措置への対抗措置として、国家反外国制裁業務協調メカニズムの承認を経て、「ハンファオーシャンの米国関連子会社5社に対する対抗措置に関する決定」を公布し、同日施行されました。米国が中国の海事、物流、造船業に対して301条調査を実施し、措置を講じたことは、国際法と国際関係の基本原則に著しく違反し、中国企業の合法的権益に深刻な損